Раскрыты нюансы повышения размера прожиточного минимума

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Украина24.

По ее словам, размер прожиточного минимума в Украине будет повышен уже с 1 декабря 2020 года.

Так, за месяц до Нового года, прожиточный минимум вырастет на 71 гривну и составит 2189 гривен.

Более того, на 2021 год запланировано очередное повышение размера прожиточного минимума, и на это дополнительно заложат в бюджете 50 млрд.

Лазебная также анонсировала изменение системы расчета прожиточного минимума и заявила, что размер минимума не может составлять 2000 гривен, поэтому его нужно поднять в два раза.

"Мы предложим Верховной Раде другой подход. Мы определим, что такое прожиточный минимум, что это стандарт социальной защиты, это минимальная для выживания человека сумма должна быть. К ней должны быть привязаны пенсии, зарплаты, помощь", – резюмировала глава Минсоцполитики в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что в ноябре Кабмин упростил процедуру назначения выплат, инициировав систему "единого обращения". Это означает, что украинцу нужно только подать заявление в орган соцзащиты или ПФУ - и на этом все.

Дальнейшие "проволоки" лежат на ответственности указанных структур: сбор необходимых документов и передача в банк для открытия счета получателя пенсии или соцвыплат.

Напомним, что Прожиточный минимум повысят, что будет с пенсиями и зарплатами