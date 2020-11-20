Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, відома за легендарною роллю в серіалі "Друзі", похвалилася стрункою фігурою

Як передає Politeka.net з посиланням на Сплетник, Еністон стала обличчям нового бренду, який пропагує здоровий спосіб життя. Тримати себе у формі актрисі допомагають регулярні тренування і якісне харчування. У свій 51 рік Еністон виглядає чудово.

На фото для рекламної кампанії актриса з'явилася в обтягуючих лосинах і короткому топі. Виглядала зірка підтягнутою і доглянутою. Її фігурці могли б позаздрити і молоді красуні.

Варто відзначити, що крім участі в рекламній кампанії Дженніфер також стала креативним директором цього бренду.

У коментарях під новиною актрисі залишили масу компліментів, але багато користувачів розкритикували торгову марку за велику кількість фотошопу.

"Для свого віку виглядає вона звичайно шикарно", "краще б стала мамою, ніж черговим обличчям чогось там", "але, якщо дивитися на речі тверезо, то тіло у Еністон відмінне, чого не скажеш про морду», «Бредушка кусає лікті», «ікона краси», «Отфотошопили знатно», «Фотошоп на першому фото просто зашкалює», «я просто захоплююся нею! У неї не стандартна краса, як зараз прийнято, але Джен просто неймовірна", - пишуть люди.

Як відомо, на початку 2000-х Еністон була одружена з Бредом Піттом.

Нагадаємо, що постарілі Пітт і Еністон знову разом, пікантне відео підірвало мережу: "Бред, ти такий...".

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