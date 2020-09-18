Знамениті актори Бред Пітт і Дженніфер Еністон - одна з улюблених пар Голлівуду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку в Instagram спільноти "Зоряний шлях".

Так стало відомо, що нещодавно відбулося возз'єднання знаменитостей, правда, поки що лише для спільного читання сценарію.

"51-річна Дженніфер Еністон і 56-річний Бред Пітт возз'єдналися через Zoom для читки сценарію комедії "круті часи в "Ріджмонт Хай". За сценарієм, приблизно в середині фільму є сцена, де Бред мастурбує у ванній, представляючи героїню Еністон, яка знаходиться біля басейну.

"Привіт, Бред. Ти знаєш, я завжди вважала тебе милим. Ти такий сексуальний. Підійдеш до мене?"- чуттєво вимовляє свій текст Дженніфер", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що у фільмі озвучується історія про групу підлітків, які навчаються в Південній Каліфорнії, намагаються бути дорослими і впоратися з проблемами перехідного віку.

У мережі по-різному відреагували на цю новину, деякі користувачі не приховують своєї радості, інші відзначають, що знаменитості помітно постаріли.

"Постаріли звичайно , хоч і класні 😮 💋 😍 👍 люди давно розлучилися.Але опиняються разом.Ну прям🤣 🤣 🤣 постаріли капець маячня🔥 🔥 🔥 🔥", - пишуть люди.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від 💫Зірковий шлях💫 (@zirkovyi_shlyah) 18 вер 2020 в 2:31 PDT

Politeka писала про те, що в мережі спливли нові подробиці розкішного весілля Бреда Пітта і Дженніфер Еністон, яку вони зіграли ще 20 років тому. Знаменита голлівудська пара узаконила свої стосунки 29 липня 200 року. Торжество було закритим, проте на відміну від багатьох інших зірок Пітт і Еністон не стали робити з нього таємницю і запросили на свято багатьох відомих людей.

Сайт британського журналу Grazia поділився новими подробицями свята. Так, весілля проходило на скелі в Каліфорнійському Малібу і обійшлася парі в мільйон доларів. Заради того, щоб зробити цей день максимально особливим, закохані орендували п'ять акрів землі з видом на Тихий океан. При цьому вони зробили все, щоб захистити себе від небажаної уваги преси.

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