Чарівні дівчатка, які підкорили своїм талантом мільйони, тепер виросли, вражаючи публіку жіночою харизмою.

Роки йшли і улюблениці з відомих серіалів і фільмів перетворювалися на справжніх красунь. Машу з "Вороніних", Пуговку з "Татових дочок", Женьку зі "Сватів" та й ту ж Емму Уотсон з саги про "Гаррі Поттера" - зараз не впізнати, дівчатка подорослішали і ролі стали зовсім вже інші.

Politeka.net вирішила показати, як змінилися актриси з роками.

Марія Ілюхіна була затверджена на роль Маші, дочки Кості та Віри Вороніних, в телесеріалі «Вороніни» в 2009 році - малятку тоді було всього 6 років. Дана картина принесла їй впізнаваність.

Зараз 17-річна дівчина продовжує зніматися в "Вороніних", а також активно веде Instagram-блог, в якому ділиться різними подіями з життя. У неї вже більше 350 тисяч фоловерів

"Ось я скільки спав, поясніть мені? Коли вона встигла так вирости?!?!", "Не подобається, що в такому юному вік так багато макіяжу. І без нього красива дівчинка. 17 років - ще не 18", "великих перемог! Не зупиняйся! У тебе може бути велике майбутнє"; "Капець ти красива😍 😍 😍 дорослішаєш не по днях, а по годинах😃 приголомшлива дівчина🔥 🔥 🔥", "супер красуня", "Ось це гнучкість", - коментують шанувальники фото Маші.

Інша зірка - Катерина Старшова - також вражає метаморфозами. Актриса зіграла наймолодшу з п'яти дівчаток в серіалі "Татусеві доньки" - Поліну Васнецову, або як її ласкаво називала екранна сім'я - Пуговку.

Старшову затвердили на роль в 2007-му, в цьому ж році дівчинка пішла в перший клас.

Крім серіалу "Татусеві дочки", Старшова отримала ще кілька ролей: у 2009 році взяла участь у зйомках картини "Чорна блискавка" Тимура Бекмамбетова. А в 2011 році зіграла й в другій частині цього фільму.

Пару років тому Старшова успішно склала іспити і вступила на медичний факультет МДУ.

Зараз 19-річна актриса продовжує вчитися і викладає в Instagram фото з коханим.

Ще одна актриса, яка здивувала перетвореннями з часів участі в популярному серіалі - Анна Кошмал. Дівчина прийшла в улюблене багатьма телешоу "Свати" в 17 років. Вона зіграла подорослішалу внучку головних героїв Женьку Ковальову.

Актрисі довелося грати дівчину-гота, з чорним волоссям, яка захоплюється всім нестандартним. Анну в мережі настільки "зріднили" з цим образом, що тепер, майже через 10 років, багато хто не впізнає її в ніжній блондинці.

Після "Сватів" 26-річна Кошмал активно продовжує акторську кар'єру, як на телебаченні, так і в театрі. Нещодавно закінчилися зйомки другого сезону серіалу "Юрчишини" з її участю.

А ось 22-річна актриса Єлизавета Василенко була трохи старше, ніж її колеги, про яких ми писали вище, коли отримала роль, яка зробила її мегавідомою - дівчину-блогера на ім'я Лола в серіалі "Школа".

Вона отримала головну роль у цьому телешоу в 2017 році. Про те, що стане телезіркою, Єлизавета навіть не сподівалася. У серіал потрапила без кастингу - продюсери вибрали її по фотографіях в соцмережі.

Цікаво, що в житті, як і в серіалі, Єлизавета теж знімає відео і є справжнім блогером.

І наостанок, 30-річна Емма Уотсон, яка вперше зіграла Герміону Грейнджер, подружку Гаррі Поттера, в далекому 2001 році.

Найрозумніша учениця Хогвартса, зі скуйовдженим волоссям, яка завжди мала в запасі потрібне заклинання, підкорила серця сотень тисяч фанатів по всьому світу.

Зараз зірка продовжує зніматися в успішних проектах. Так, минулого року на екрани вийшла екранізація роману "Маленькі жінки".

Також Уотсон зіграла в таких відомих фільмах, як "Кінець світу 2013: Апокаліпсис по-голлівудськи", "Добре бути тихонею", "Красуня і чудовисько".

У ЗМІ раз у раз з'являються чутки про нові романи актриси, але вона ще незаміжня. Натомість Емма виступає за права жінок і є послом доброї волі ООН-жінки. Крім того, актриса встигає вести Instagram-блог.

Нагадаємо, Женьки з "Сватів" більше немає: Анна Кошмал вразила вульгарним видом на зйомках "папіка".

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