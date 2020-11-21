Очаровательные малышки и девочки-подростки, покорившие своим талантом миллионы, теперь выросли, впечатляя публику женской харизмой.

Года шли и любимицы из известных сериалов и фильмов превращались в настоящих красавиц. Машу из "Ворониных", Пуговку из "Папиных дочек", Женьку из "Сватов" да и ту же Эмму Уотсон из саги про "Гарри Поттера" - сейчас не узнать, девочки повзрослели и роли стали совсем уже другие.

Politeka.net решила показать, как изменились актрисы с годами.

Мария Илюхина была утверждена на роль Маши, дочери Кости и Веры Ворониных, в телесериале «Воронины» в 2009 году - малышке тогда было всего 6 лет. Данная картина принесла ей узнаваемость.

Сейчас 17-летняя девушка продолжает сниматься в "Ворониных", а также активно ведет Инстаграм-блог, в котором делится различными событиями из жизни. У нее уже более 350 тысяч подписчиков.

"Вот я сколько спал, объясните мне? Когда она успела так вырасти?!?!", "Не нравится, что в таком юном возраст так много макияжа. И без него красивая девочка. 17 лет - еще не 18", "Больших побед! Не останавливайся! У тебя может быть большое будущее"; " Капец ты красивая😍😍😍 Взрослеешь не по дням, а по часам😃 Потрясающая девушка🔥🔥🔥", "супер красотка", "вот это гибкость", - комментируют поклонники фото повзрослевшей Маши.

Другая звезда - Екатерина Старшова - также впечатляет метаморфозами. Актриса сыграла самую младшую из пяти девочек в сериале "Папины дочки" - Полину Васнецову, или как ее ласково называла экранная семья - Пуговку.

Старшову утвердили на роль в 2007-м, в этом же году девочка пошла в первый класс.

Кроме сериала «Папины дочки», Старшова получила еще несколько ролей: в 2009 году приняла участие в съемках картины «Черная молния» Тимура Бекмамбетова. А в 2011 году сыграла и во второй части этого фильма.

Пару лет назад Старшова успешно сдала экзамены и поступила на медицинский факультет МГУ.

Сейчас 19-летняя актриса продолжает учиться и выкладывает в Инстаграм фото с возлюбленным.

Еще одна актриса, изумившая преображениями со времен участия в популярном сериале - Анна Кошмал. Девушка пришла в любимое многими телешоу "Сваты" в 17 лет. Она сыграла повзрослевшую внучку главных героев Женьку Ковалеву.

Актрисе пришлось играть девушку-гота, с черными волосами и увлекающуюся всем нестандартным. Анну в Сети настолько "сроднили" с этим образом, что теперь, почти спустя 10 лет, многие не узнают ее в нежной блондинке.

После "Сватов" 26-летняя Кошмал активно продолжает актерскую карьеру, как на телевидении, так и в театре. Недавно окончились съемки второго сезона сериала "Юрчишины" с ее участием.

А вот 22-летняя актриса Елизавета Василенко была чуть постарше, чем ее коллеги, о которых мы писали выше, когда получила роль, сделавшую ее мегаизвестной - девушки-блогера по имени Лола в сериале "Школа".

Она получила главную роль в этом телешоу в 2017 году. О том, что станет телезвездой, Елизавета даже не надеялась. В сериал попала без кастинга - продюсеры выбрали ее по фотографиях в соцсети.

Интересно, что в жизни, как и в сериале, Елизавета тоже снимает видео и является настоящим блоггером.

И напоследок, 30-летняя Эмма Уотсон, впервые сыгравшая Гермиону Грейнджер, подружку Гарри Поттера, в далеком 2001 году.

Самая умная ученица Хогвартса, с взърошенными волосами и всегда имеющая в запасе нужное заклинание, покорила сердца сотен тысяч фанатов по всему миру.

Сейчас звезда продолжает сниматься в успешных проектах. Так, в прошлом году на экраны вышла экранизация романа "Маленькие женщины".

Также Уотсон сыграла в таких известных фильмах, как "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски", "Хорошо быть тихоней", "Красавица и чудовище".

В СМИ то и дело появляются слухи о новых романах актрисы, но она еще не замужем. Зато Эмма выступает за права женщин и является послом доброй воли ООН-женщины. Кроме того, актриса успевает вести Инстаграм-блог.

Напомним, Женьки из "Сватов" больше нет: Анна Кошмал поразила вульгарным видом на съемках "Папика".

Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" сверкнула соблазнительными изгибами в тонком шелковом платье.

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" показала дрыгающуюся в гримерке Сумскую: "Не могу успокоиться".