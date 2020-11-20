Украинский хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала, для чего занимается спортом

На своей странице в соцсети "Инстаграм" 32-летняя танцовщица выложила серию пикантных фото, на котором предстала в совершенно неузнаваемом виде, передает Politeka.net. На опубликованных кадрах Илона Гвоздева сильно потолстела, ее лицо и формы округлились и увеличились раза в два, при этом звезда не отказалась от обтягивающей одежды.

"Это моя великая любовь, вдохновение и образ жизни! Он появился судьбоносно и чрезвычайно быстро стал неотъемлемой частью меня! Это — спорт! И вот, на фото вы видите, какой бы я была без него", - объяснила Илона Гвоздева в описании.

Судя по всему, танцовщица отредактировала свои фотографии и визуально прибавила себе объема. Таким образом она мотивировала своих поклонников и наглядно показала пользу спортивных тренировок. Некотрых пользователей соцсети изображения повергли в шок, но многие сразу раскусили шутку:

"Ахаха это прикол"; "Как я испугалась сначала 😂😂😂"; "Илона, вы чудесный мотиватор с тонким чувством юмора"; "Илона, Вы прекрасны, даже в канонах женшин Рубенса. Но все-же со спортом лучше"; "Илоночка, Дешевый фотошоп) чуток качественней нужно было)"; "Прямо цыганка Аза!!!😂😂😂😂"; "фотошопер умничка, я думала вы после родов так набрали!"; "На Ткача похожа"; "А грудь осталась прежней 😂"; "Не верю.. ты такой не могла быть"; "Всё равно красотка! 😍🌹"; "О Боги!! Это ж фотошоп😅🙈!!!(шутка, конечно) Илона, не верится. Вы такой стройняш".

Стоит отметить, что в октябре Илога Гвоздева родила сына от мужа Иваном Хомячуком - пара вместе уже 11 лет. Несмотря на малыша, танцовщица уже готовится снова выйти на паркет.

Напомним, что только что родившая Илона Гвоздева предстала в обтягивающем платье с разрезом

А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева огорошила кадрами из палаты сразу после рождения сына: «Успела…».

Также Politeka сообщала, что Илона Гвоздева с ребенком на руках решилась на откровение: «Все перевернулось с ног на голову».