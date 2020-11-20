Такого ще не було

Зйомки готівки в банкоматі ПриватБанку обернулися катастрофою для клієнта

Про це він повідав на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, ще на початку листопада він знімав через банкомат 12 тисяч гривень, але через тиждень ПриватБанк списав з його рахунку ще 12 тисяч.

"Я подав заявку на повернення і сказали чекати 45-120 днів. 20.11 з моєї карти списали ще 12000грн і утворився баланс мінус 10000грн. Коли я подзвонив на 3700, мені сказали, що я повинен внести ці гроші, щоб покрити заборгованість, так як менеджер Костянтин взагалі далекий від своєї роботи", - неудомевает клієнт з політики банку.

Чоловік додав, що ПриватБанк списав з його рахунку "зайві" 24 тисячі гривень, тому він не зміг сплатити податки, і йому тепер додатково нарахують штраф.

"І коли у відділенні банку питаю дату повернення моїх коштів, мені сказали, що від 45 до 120днів! Спасибі, звичайно ж 45-120 днів-це зовсім не тривалий період. А коли мені повернуть гроші, то закрию цей рахунок, так як Послуги Приватбанку бажають кращого", - резюмував клієнт в негативному відгуку.

Представник банку оперативно відреагував на скаргу і залишив під нею свій коментар.

"Йдемо до приватних повідомлень, щоб розібратися в ситуації", - йдеться в його овтеті.

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