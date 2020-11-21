Российская актриса Яна Кошкина, которую подозревают в романе с шоуменом Гариком Харламовым, удивила новой внешностью

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала на странице в "Инстаграм" новое фото для которого надела парик. Красотка запечатлена с элегантной прической "под каре" с густой ровной челкой. Яна Кошкина сделала селфи, подперев голову рукой с ярко-красными ногтями. Образ актриса дополнила синей футболкой и джинсовой курткой с меховой жилеткой.

"Не знаю как вам, а мне этот образ очень даже понравился!💁🏻‍♀️😅 Может всё-таки челочку сделать?🙈", - поинтересовалась знаменитость у своих поклонников.

Пользователи социальной сети нашли сходства Яны с другими звездами, в частности, со Варлей из "Кавказской пленницы" и Рианной:

"На Рианну смахивает 🤔"; "Очень даже хорошо 😊"; "Французский стиль"; "Такой образ может нравиться, когда понимаешь, что после него сращу можешь вернуть свою длину волос😅. А вот, когда обратного пути нет, девушки после каре начинают жалеть))"; "Эротичная и сладкая"; "Тебе идёт 😉"; "Восхитительно"; "Очень красивая! Невероятная просто!"; "Кошечка, ты супер 😍😍😍👍👍👍"; "Наталья Варлей, очень похожа"; "Клеопатра"; "Спортсменка, Комсомолка и просто хорошая девушка! На новый лад!!! Не находите сходство?)"; "Эдит Пиаф"; "На Мирей Матье похожа".

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