Вже з наступного року деякі пенсіонери ризикують зовсім залишитися без виплат від держави

Під час запуску пенсійної реформи в 2017 році, як пише Страна, були оновлені норми стажу для виходу на заслужений відпочинок.

Так, щоб вийти на пенсію в 60 років, українцям необхідно мати не менше 27 років стажу. Якщо ви можете підтвердити стаж в 17-27 років, то час виходу на пенсію — в 63 роки, якщо 15-17 років - то тільки у віці 65 років.

Запуск системи також мав на увазі встановлення перехідного періоду до 1 січня наступного року. Якщо стажу не вистачало для виходу на пенсію в 60 років, то держава виплачувала таким українцям "соціальну пенсію". Її людина отримувала до досягнення 65 років (якщо було хоча б 15 років стажу) або довше (якщо стаж був менше).

Але тепер ця категорія українців ризикує зовсім залишитися без виплат.

"Людина, яка за все життя не заробила потрібного стажу, ризикує взагалі залишитися без грошей і жити на вулиці, без засобів для існування", — попередив аналітик Олег пендзін.

Варто відзначити, що на сьогоднішній день цю соцпенсію отримують понад 75 тисяч осіб, і після Нового року вони можуть залишитися без копійки в кишені.

Зараз така соцпенсія не виплачується, якщо середній дохід сім'ї перевищує прожитковий мінімум на кожного, людина протягом 12 місяців до звернення за виплатами придбала земельну ділянку, квартиру, будинок, авто, будівельні матеріали, або оплатила послуги більш ніж на 50 тисяч гривень.

Але з 1 січня схема змінюється: людина буде отримувати тільки свою пенсію, зароблену і підтверджену офіційно страховим стажем. Українцям також пропонують в такому випадку докуповувати стаж для оформлення виплат-близько 22 тисяч гривень за один рік.

У Мінсоцполітики стверджують, що українці не залишаться без грошей. І експерти стверджують, що держава запропонує цій категорії українців близько 600 гривень щомісяця замість соцпенсій.

"Тим, хто старше 65 років, запропонують 30% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, на сьогодні це менше 600 гривень на місяць. Прожити на такі гроші просто нереально. Найгірше доведеться пенсіонерам до 65 років - їм взагалі нічого не платитимуть", — попередив аналітик Олександр Шубін.

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