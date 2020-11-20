Уже со следующего года некоторые пенсионеры рискуют совсем остаться без выплат от государства
Во время запуска пенсионной реформы в 2017 году, как пишет Страна, были обновлены нормы стажа для выхода на заслуженный отдых.
Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинцам необходимо иметь не менее 27 лет стажа. Если вы можете подтвердить стаж в 17-27 лет, то время выхода на пенсию — в 63 года, если 15-17 лет - то только в возрасте 65 лет.
Запуск системы также подразумевал установление переходного периода до 1 января следующего года. Если стажа не хватало для выхода на пенсию в 60 лет, то государство выплачивало таким украинцам "социальную пенсию". Ее человек получал до достижения 65 лет (если было хотя бы 15 лет стажа) или дольше (если стаж был меньше).
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Но теперь эта категория украинцев рискует совсем остаться без выплат.
"Человек, который за всю жизнь не заработал нужного стажа, рискует вообще остаться без денег и жить на улице, без средств к существованию", — предупредил аналитик Олег Пендзин.
Стоит отметить, что по состояний на сегодняшний день эту соцпенсию получают более 75 тысяч человек, и после Нового года они могут остаться без копейки в кармане.
Сейчас такая соцпенсия не выплачивается, если средний доход семьи превышает прожиточный минимум на каждого, человек в течение 12 месяцев до обращения за выплатами приобрел земельный участок, квартиру, дом, авто, строительные материалы, или оплатил услуги более чем на 50 тысяч гривен.
Но с 1 января схема меняется: человек будет получать только свою пенсию, заработанную и подтвержденную официально страховым стажем. Украинцам также предлагают в таком случае докупать стаж для оформления выплат - около 22 тысяч гривен за один год.
В Минсоцполитики утверждают, что украинцы не останутся без денег. И эксперты утверждают, что государство предложит этой категории украинцев около 600 гривен ежемесячно вместо соцпенсий.
"Тем, кто старше 65 лет, предложат 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, на сегодня это меньше 600 гривен в месяц. Прожить на такие деньги попросту нереально. Хуже всего придется пенсионерам до 65 лет - им вообще ничего не будут платить", — предупредил аналитик Александр Шубин.
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