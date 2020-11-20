Уже со следующего года некоторые пенсионеры рискуют совсем остаться без выплат от государства

Во время запуска пенсионной реформы в 2017 году, как пишет Страна, были обновлены нормы стажа для выхода на заслуженный отдых.

Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинцам необходимо иметь не менее 27 лет стажа. Если вы можете подтвердить стаж в 17-27 лет, то время выхода на пенсию — в 63 года, если 15-17 лет - то только в возрасте 65 лет.

Запуск системы также подразумевал установление переходного периода до 1 января следующего года. Если стажа не хватало для выхода на пенсию в 60 лет, то государство выплачивало таким украинцам "социальную пенсию". Ее человек получал до достижения 65 лет (если было хотя бы 15 лет стажа) или дольше (если стаж был меньше).

Но теперь эта категория украинцев рискует совсем остаться без выплат.

"Человек, который за всю жизнь не заработал нужного стажа, рискует вообще остаться без денег и жить на улице, без средств к существованию", — предупредил аналитик Олег Пендзин.

Стоит отметить, что по состояний на сегодняшний день эту соцпенсию получают более 75 тысяч человек, и после Нового года они могут остаться без копейки в кармане.

Сейчас такая соцпенсия не выплачивается, если средний доход семьи превышает прожиточный минимум на каждого, человек в течение 12 месяцев до обращения за выплатами приобрел земельный участок, квартиру, дом, авто, строительные материалы, или оплатил услуги более чем на 50 тысяч гривен.

Но с 1 января схема меняется: человек будет получать только свою пенсию, заработанную и подтвержденную официально страховым стажем. Украинцам также предлагают в таком случае докупать стаж для оформления выплат - около 22 тысяч гривен за один год.

В Минсоцполитики утверждают, что украинцы не останутся без денег. И эксперты утверждают, что государство предложит этой категории украинцев около 600 гривен ежемесячно вместо соцпенсий.

"Тем, кто старше 65 лет, предложат 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, на сегодня это меньше 600 гривен в месяц. Прожить на такие деньги попросту нереально. Хуже всего придется пенсионерам до 65 лет - им вообще ничего не будут платить", — предупредил аналитик Александр Шубин.

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