Популярний український співак MELOVIN, який запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, поділився стильним нічним фото

Костянтин Бочаров, який виступає на сцені під псевдонімом MELOVIN, поділився новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Знімок зроблений вночі на освітленій ліхтарями вулиці. На ньому співак виходить з невідомого приміщення і йде вперед. На ньому стильне чорне пальто, модні укорочені джинси, великий шарф і рюкзак за спиною. Волосся артиста зачесане назад і акуратно укладене. Образ доповнюють незвичайні помаранчеві окуляри.

Шанувальники артиста по достоїнству оцінили його стильний образ.

"Який гламур, яка грація", "хто прекрасніше і миліше?", "спеціально позував?", "ікона стилю", "Фото ніби зроблено в ті часи, коли ти в школі був", "погляд кішечки, грація картопельки", "ну все відправляємо на Модний вирок", "незаконно бути таким красивим", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Бочаров показав себе в образі «поганого хлопця».

На знімку співак позує в томній позі, прикривши обличчя однією рукою, на якій можна помітити тату у вигляді людського ока. На Костянтині чорна футболка, джинсова куртка і прикраси у вигляді ланцюгів. Артист дивиться в камеру пронизливим поглядом, який не може залишити жодну прихильницю байдужою.

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