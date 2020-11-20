Російський комік і шоумен Гарік Харламов похвалився грандіозною покупкою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував селфі, на якому обіймає коробку з новою ігровою приставкою.
"Давненько мене не хейтили... ось вам фото для виливання заздрості) Плоєчка під'їхала... п'ята. Мммм, шарман... а потім вони запитують чому я спізнююся завжди", - підписав фото Гарік.
У коментарях під постом відразу ж почалося бурхливе обговорення. Не стримав емоцій навіть Потап, написавши під постом "Ззззаздрість". Користувачі припустили, що саме пристрасть Гаріка до комп'ютерних ігор стала причиною розлучення з Христиною Асмус.
"Ось вона! Справжня причина розлучення», «краще одружився б вже», «Братан ще більше розтовстієш))купи собі бігову доріжку))», «найголовніше, що за віком підходить)))", "з покупкою мужик! Радий за тебе», «втратили Харламова на рік», «Без баби життя хороше», - пишуть користувачі Мережі.
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Варто відзначити, що в одному з інтерв'ю Христина згадувала, що Харламов сильно захоплений іграми. Вона також проговорилася, що він може грати до ранку.
Як відомо, Асмус і Харламов офіційно розлучилися восени, хоча повідомили про свій розрив на початку літа.
Нагадаємо, що з'явилися фото розкішного особняка, який не можуть поділити Христина Асмус і Харламов: "Шкода мужика".
Як повідомляла Politeka, стриптиз Христини Асмус став надбанням громадськості, кадри вже в мережі:"я теж так чоловіка спокушаю".
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