Шоумен Гарік Харламов поділився фото із закулісся серіалу " Гусар"
Як передає Politeka.net, нові кадри артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Прем'єра серіалу відбулася 5 жовтня 2020 року, через кілька місяців після розлучення Христини Асмус і Гаріка Харламова.
У комедійному серіалі знялися такі актори, як: Денис Карібідіс, Катерина Ковальчук і відповідно сам Харламов.
"Набір фотокарток за кадром серіалу "Гусар"", - йдеться у підписі до кадрів.
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Шанувальники залишилися задоволеними роботою коміка, а деякі навіть зажадали продовження.
"Гарік, дай Бог тобі здоров'я ! Радуй нас своїм життям і гумором", "Карібідіс - Наполеон це відпад! Я так сміявся, коли побачив його в цій ролі", "Катерина то краще Асмус буде)", Деміс на Зеленського схожий тут)", "Чекаємо продовження улюбленого Гусара!", "Це найкращий серіал, спасибі вам Гарік)", - писали під постом Гаріка.
Нагадаємо, що Яна Кошкіна покуражилася в ліжку в позі жабки: "Моя ти козочка".
Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна в день розлучення Харламова з Асмус потрапила в лікарню: "біль і страждання".
Також Politeka писала, що розлучається Харламов після " пишногрудої нареченої "розважається вдома з новою красунею:"Гарік, ти супер".