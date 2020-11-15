Шоумен Гарік Харламов поділився фото із закулісся серіалу " Гусар"



Як передає Politeka.net, нові кадри артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.



Прем'єра серіалу відбулася 5 жовтня 2020 року, через кілька місяців після розлучення Христини Асмус і Гаріка Харламова.





У комедійному серіалі знялися такі актори, як: Денис Карібідіс, Катерина Ковальчук і відповідно сам Харламов.

"Набір фотокарток за кадром серіалу "Гусар"", - йдеться у підписі до кадрів.









Шанувальники залишилися задоволеними роботою коміка, а деякі навіть зажадали продовження.

"Гарік, дай Бог тобі здоров'я ! Радуй нас своїм життям і гумором", "Карібідіс - Наполеон це відпад! Я так сміявся, коли побачив його в цій ролі", "Катерина то краще Асмус буде)", Деміс на Зеленського схожий тут)", "Чекаємо продовження улюбленого Гусара!", "Це найкращий серіал, спасибі вам Гарік)", - писали під постом Гаріка.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна покуражилася в ліжку в позі жабки: "Моя ти козочка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна в день розлучення Харламова з Асмус потрапила в лікарню: "біль і страждання".

Також Politeka писала, що розлучається Харламов після " пишногрудої нареченої "розважається вдома з новою красунею:"Гарік, ти супер".





