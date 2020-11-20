Клієнти дивуються, чому Нова пошта не хоче поліпшити свій сервіс

Свої скарги українці залишають на тематичному порталі Otzyvua.

Дівчина забирала свою велику, але легку посилку. Через об'єм їй було незручно її нести і вона звернулася за допомогою до співробітника Нової Пошти.

"Попросила разок скотчем навколо обернути, щоб взятися можна було. У відповідь скільки всього почула від молодої людини, на жаль прізвище не запам'ятала! Хочете, типу, щоб обернули скотчем, купуйте рулон! Багато Вас тут за цілий день таких! Я в шоці! І це при тому що гроші за доставку беруть просто космічні!",- написала незадоволена клієнтка у своїй скарзі.

Інша клієнтка поскаржилася, що Нова пошта не інформувала її про надходження посилки, мабуть, розраховуючи, що настане період "платного зберігання".

Більш того, вона звинуватила компанії в обмані з вагою доставки, через що їй довелося переплачувати особисті кошти.

"Прийшла посилка! Вага за фактом 5 кг, а Нова Пошта написала 11,5 кг - переплата. Чекала ще одну посилку! Зазвичай повідомлення приходить в Вайбер, а тут нічого не приходить стала переживати. Прийшло якесь повідомлення з номера Київстар з набором цифр-що це? Вирішила спробувати перевірити Може це номер посилки на Нову Пошту-дійсно номер посилки! Виявилося лежить 2 добу на пошті-напевно чекає платного зберігання!?? Питання до керівництва Нової пошти-за що ви берете такі суми для перевезень?",- емоційно підсумувала жінка у своєму відгуку.

Представник компанії спробував виправдатися і вирішив перекласти всю провину на відправника, що він нібито вказав невірну вагу посилки.

"Інколи трапляються випадки, що відправник зазначає некоректно вагу чи габарити відправлення, тому під час транспортування може пройти перезва жування. Якщо ж Ви переконані, що дані в накладній було зазначено коректно, то при отриманні посилки є змога скористатися безкоштовною послугою "Контрольне зважування" та в разі розбіжностей вартість буде перераховано", - йдеться у відповіді Нової Пошти.

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