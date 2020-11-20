Відділення українських банків можуть змінити роботу на час карантину вихідного дня

Про це попередив голова Національного банку Кирило Шевченко.

Так, держрегулятор рекомендує закрити ті банківські відділення, які є на сьогоднішній день незавантаженими або знаходяться у великих ТРЦ, робота яких заборонена на вихідних.

Шевченко нагадав, що Нацбанк не вводив жодних обмежень на роботу банківських установ або проведення ними операцій під час карантину вихідного дня, який нещодавно був запроваджений за рішенням уряду.

"По-перше, потрібно дотримуватися у всіх банківських відділеннях необхідних заходів безпеки: приймати відвідувачів тільки в захисних масках, дотримуватися належної дистанції, проводити дезінфекцію. По-друге, закривати ті відділення, які є сьогодні незавантаженими або знаходяться у великих торгових центрах і будівлях, які закриті на час карантину... По-третє, радимо громадянам не відвідувати відділення без крайньої необхідності і вибирати онлайн канали обслуговування... Необов'язково відвідувати відділення, щоб здійснювати комунальні платежі, застрахувати майно або купити валюту", - підкреслив Кирило Шевченко у своєму Facebook.

Раніше ми розповідали, що за лише один квартал в Україні закрили 250 банківських відділень.

Найбільше відділень у третьому кварталі закрив державний "Ощадбанк" - 166, скоротивши їх загальну кількість до 1,931 тис.

За той же період націоналізований "Приватбанк" закрив 83 відділення, скоротивши їх загальну кількість до 1,75 тис.

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