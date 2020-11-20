Отделения украинских банков могут изменить работу на время карантина выходного дня

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Так, госрегулятор рекомендует закрыть те банковские отделения, которые являются на сегодняшний день незагруженными или находятся в крупных ТРЦ, работа которых запрещена на выходных.

Шевченко напомнил, что Нацбанк не вводил никаких ограничений на работу банковских учреждений или проведения ими операций во время карантина выходного дня, но сейчас рекомендует прислушаться к этой инициативе.

"Во-первых, нужно соблюдать во всех банковских отделениях необходимые меры безопасности: принимать посетителей только в защитных масках, соблюдать надлежащую дистанцию, проводить дезинфекцию. Во-вторых, закрывать те отделения, которые являются сегодня незагруженными или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, которые закрыты на время карантина... В-третьих, советуем гражданам не посещать отделения без крайней необходимости и выбирать онлайн каналы обслуживания... Необязательно посещать отделения, чтобы осуществлять коммунальные платежи, застраховать имущество или купить валюту", - подчеркнул Кирилл Шевченко в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали, что за лишь один квартал в Украине закрыли 250 банковских отделений.

Больше всего отделений в третьем квартале закрыл государственный "Ощадбанк" – 166, сократив их общее количество до 1,931 тыс.

За тот же период национализированный "Приватбанк" закрыл 83 отделения, сократив их общее количество до 1,75 тыс.

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