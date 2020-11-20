І найгірше навіть не це

У родині російської артистки Ольги Бузової трапилася біжа

Рідна сестра співачки Анна потрапила в лікарню з інсультом. Про свій стан дівчина розповіла на сторінці в Instagram.

Все сталося в минулий четвер, 12 листопада.

"Слава богу, медична допомога була надана швидко, Костя молниней відвіз мене в найближчу клініку до невролога (ТК в швидкій мені сказали випити валер'янки і лягти поспати😭), і я вже можу розмовляти і навіть читаю вголос скоромовки", - розповіла дівчина.

За словами Бузової саме відсутність мови налякала і засмутила її найбільше.

"... для мене це був, чомусь, найбільший страх-не зуміти сказати коханому, що люблю❤️ мене навіть не сильно злякало асиметричне обличчя (хоча, на мене це не схоже - я обожнюю, будучи здоровою, знайти ваду в своєму обличчі і асиметричність тієї чи іншої ділянки😭 😂), і відсутність чутливості в правій руці і нозі», - зізналася вона.

Бузова закликала всіх не забувати говорити рідним про свої почуття.

"Мораль цієї байки така-не скупіться на слова любові❤️ фіг його знає, як життя складеться, я ось теж не планувала з інсультом злягти на пару трійку тижнів», - написала вона.

Зараз проходить реабілітацію і сподівається скоріше повернутися до звичного ритму життя.

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