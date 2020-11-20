В Україні набули чинності нові правила дорожнього руху - згідно з постановою Кабміну від 11 листопада

Зміни торкнулися всіх учасників дорожнього руху, включаючи велосипедистів, мотоциклістів і пішоходів, пише Ubr.

Так, велосипедисти отримали більше прав. Відтепер для руху вони можуть використовувати смугу, відведену для громадського транспорту.

Пішоходи тепер зобов'язані мати на своєму одязі світловідбиваючі елементи - в темний час доби і при недостатній видимості. Раніше ця норма була рекомендаційною, тепер же в разі ДТП, якщо збили пішохода, водії трнспортних засобів можуть спиратися на факт, чи були світловідбиваючі елементи на одязі потерпілого. Фраза водіїв "я не помітив людину" придбала нові фарби.

Також нові правила зобов'язують пристібатися ременями безпеки не тільки водіїв. Відтепер це повинні робити і пасажири таксі, а також особи, які навчаються водінню, але не перебувають за кермом.

Крім того, пасажирів зобов'язали користуватися всіма "засобами пасивної безпеки (підголовниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією)".

Що стосується мотоциклів, то такий вид транспорту, оснащений бічним причепом (коляскою) перенесений з категорії В1 в категорію А. Це означає, що якщо раніше можна було їздити з 18 років, то зараз це право є і в осіб молодшого віку - з 16 років.

В окремих випадках дозволяється змінювати місце розміщення заднього номерного знака. Його можна розміщувати на додатковому обладнанні, призначеному для тимчасового перевезення багажу або вантажу.

І наостанок, з'явився новий дорожній знак. Попереджувальний знак 1.40 "Кінець дороги з удосконаленим покриттям "замінюється новим знаком "Зміна дорожнього покриття".

Раніше ми повідомляли, багато водіїв з настанням холодів (і, відповідно, похмурої погоди), змінюють лампи фар на ксенонові. Звичайно, такі лампи покращують видимість для самого водія, але при цьому можуть створювати аварійні ситуації, засліплюючи тих, хто рухається назустріч.

Особливо це стосується установки ксенону в непристосовані заводом-виробником фари.

Українським авомобілістам потрібно пам'ятати, що заборонено:

самостійно змінювати тип ламп, якщо конструкцією автомобіля не передбачені ксенонові лампи

використання ксенонів без автоматичного коректора кута нахилу фар і пристроїв для очищення фар

Порушників можуть притягнути до відповідальності за однією з двох норм КУпАП, ціна питання від 340 до 425 гривень.

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