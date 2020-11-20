В Украине вступили в силу новые правила дорожного движения - соласно постановлению Кабмина от 11 ноября

Изменения коснулись всех участников дорожного движения, включая велосипедистов, мотоциклистов и пешеходов, пишет Ubr.

Так, велосипедисты получили больше прав. Отныне для движения они могут использовать полосу, отведенную для общественного транспорта.

Пешеходы теперь обязаны иметь на своей одежде светоотражающие элементы - в темное время суток и при недостаточной видимости. Ранее эта норма была рекомендательной, теперь же в случае ДТП, если сбили пешехода, водители трнспортных средств могут опираться на факт, были ли светоотражающие элементы на одежде пострадавшего. Фраза водителей "я не заметил человека" преобрела новые краски.

Также новые правила обязывают пристегиваться ремнями безопасности не только водителей. Отныне это должны делать и пассажиры такси, а также лица, которые обучаются вождению, но не находятся за рулем.

Кроме того, пассажиров обязали пользоваться всеми "средствами пассивной безопасности (подголовниками, ремнями безопасности, где их установка предусмотрена конструкцией)".

Что касается мотоциклов, то такой вид транспорта, оснащенный боковым прицепом (коляской) перенесен из категории В1 в категорию А. Это означает, что если раньше можно было ездить с 18 лет, то сейчас это право есть и у лиц младшего возраста - с 16 лет.

В отдельных случаях разрешается менять место размещения заднего номерного знака. Его можно размещать на дополнительном оборудовании, предназначенном для временной перевозки багажа или груза.

И напоследок, появился новый дорожный знак. Предупреждающий знак 1.40 "Конец дороги с усовершенствованным покрытием" заменяется новым знаком "Изменение дорожного покрытия".

Ранее мы сообщали, многие водители с наступлением холодов (и, соответственно, пасмурной погоды), меняют лампы фар на ксеноновые. Конечно, такие лампы улучшают видимость для самого водителя, но при этом могут создавать аварийнфе ситуации, ослепляя движущихся навстречу.

Особенно это касается установки ксенона в неприспособленные заводом-производителем фары.

Украинским авомобилистам нужно помнить, что запрещено:

самостоятельно изменять тип ламп, если конструкцией автомобиля не предусмотрены ксеноновые лампы

использование ксенонов без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар

Нарушителей могут привлечь к ответственности по одной из двух норм КУоАП, цена вопроса от 340 до 425 гривен.

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