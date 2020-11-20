Українців обклали податками і зборами за продаж кількох автомобілів
Як повідомляє Politeka.net, такі заходи передбачені змінами до Податкового кодексу, які вжили у 2020 році. Прес-служба Державної податкової служби на офіційному сайті пояснила, кому, за що і скільки доведеться платити.
Продавши перший транспортний засіб, власник як і раніше не зобов'язаний платити податок, але ось починаючи з другої, всі угоди з продажу за один рік обгаються податком на доходи і відповідними зборами. Ця вимога стосується не тільки автомобілів, але також мотоциклів, мопедів і т. д.
Податок після продажу або обміну другої машини за рік становить 5% від оціночної вартості, до того ж доведеться заплатити військовий збір (1,5%). Третя і всі наступні продажі замість 5% тепер обкладаються більш високим податком - до 18%, при цьому військовий збір теж стягують.
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Крім того, Мінфін хоче зобов'язати автовласників платити додатковий податок на розкіш. Чиновники пропонують зменшити поріг вартості машин, які обкладаються зборами, з 375 до 200 мінімальних заробітних плат. Як зазначили автори ініціативи, За останній рік "мінімалка" регулярно зростала, а разом з нею і сума ліміту. Так в 2020 році поріг склав вже 1,77 мільйона гривень, а в 2021 виросте до 2,25 мільйонів гривень, при цьому кількість дорогих автомобілів, з яких українці платять податок, помітно скоротилася.
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