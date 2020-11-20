Танці це не лише красиво, але може бути і небезпечно

НП сталася на зйомках шоу "Танці з зірками»

Після зйомок чергового випуску швидка відвезла хореографа, суддю проекту Влада Яму. У своєму Instagram він розповів, як все сталося, а потім показав, як тренується з дружиною і сином.

У своєму профілі Яма виклав кілька сторіс з хронологією подій того вечора.Хореограф відзначимо, що номер відрепетирували всього за один вечір.

У номері, який яма виконував спільно з Юлією Саніною і Дмитром Жуком, була підтримка, коли один партнер підкидав партнерку над головою, а другий ловив.

Травму суддя шоу отримав саме в той момент, коли невдало зловив Саніну. Хореограф почув хрускіт в кисті, потім відчув сильний біль і зрозумів, що справи погані.

Також Влад Яма опублікував відео моменту, коли отримав травму.

"Ось тут, на 10-й секунді, зловив Юлю і почув хрускіт в кисті. Далі сильний біль. Як-то дотанцював. На коментарях журі почало похитувати, останній вже не чув, але за відчуттями він тривав хвилин 12...», - написав хореограф.

У судді шоу були підозри на перелом, але рентнеговський знімок показав, що це не так. У сторіс він також опублікував фото розпухлої руки з питанням» ціла або порвана [зв'язка]", а потім — фото з занять в тренажерному залі. "Але ноги не болять", - прокоментував Яма.

Також дружина хореографа Лілія показала, як вони всією сім'єю займаються спортом в залі. На фото чотирирічний син танцюристів Леон висить на перекладині, яку тримають батьки.

Нагадаємо, Влад Яма показав, як травмувався на "Танцях з зірками", відео інциденту з Саніною: «почув хрускіт...».

Як повідомляла Politeka, пристрасна дружина ями в міні-шортах показала, як не дає чоловікові розслаблятися.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" зізнався в помилці з дружиною Лілією, шлюб опинився під загрозою: "для дівчини це важливіше".