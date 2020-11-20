Танцы это не только красиво, но может быть и опасно

ЧП произошло на съемках шоу «Танці з зірками»

После съемок очередного выпуска скорая увезла хореографа, судью проекта Влада Яму. В своем Instagram он рассказал, как все произошло, а потом показал, как тренируется с женой и сыном.

В своем профиле Яма выложил несколько сторис с хронологией событий. Хореограф отметим, что номер отрепетировали всего за один вечер.

В номере, который Яма исполнял совместно с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, была поддержка, когда один партнер подбрасывал партнершу над головой, а второй ловил.

Травму судья шоу получил именно в тот момент, когда неудачно поймал Санину. Хореограф услышал хруст в кисти, затем почувствовал сильную боль и понял, что дела плохи.

Также Влад Яма опубликовал видео момента, когда получил травму.

«Вот здесь, на 10-й секунде, поймал Юлю и услышал хруст в кисти. Дальше сильная боль. Как-то дотанцевал. На комментариях жюри начало пошатывать, последний уже не слышал, но по ощущениям он длился минут 12…», - написал хореограф.

У судьи шоу были подозрения на перелом, но рентнеговский снимок показал, что это не так. Влад Яма показал, как выглядела рука после случившегося.

Но несмотря на травму хореограф не стал отказываться оот тренирова=ок в тренаерном зале.

«Но ноги не болят», — отметил Яма.

Также жена хореографа Лилия показала, как они всей семьей занимаются в спортзале. На фото четырехлетний сын танцоров Леон висит на перекладине, которую держат родители.

Напомним, Влад Яма показал, как травмировался на "Танцях з зірками", видео инцидента с Саниной: «Услышал хруст…».

Как сообщала Politeka, страстная жена Ямы в мини-шортах показала, как не дает мужу расслабляться.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" признался в ошибке с женой Лилией, брак оказался под угрозой: "Для девушки это важнее".