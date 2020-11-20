Никита Пресняков ищет заботливых родителей для маленького "друга"

Такая публикация появилась в личном микроблоге Instagram.

Так, сын Кристины Орбакайте опубликовал пост с целью найти заботливую семью для молодой собаки по кличке Лапка.

По его словам, ранее она была бродячей, но сейчас временно живет в вольере, поэтому перед приходом зимы Никита Пресняков решил найти ей заботливых родителей.

"От природы у нее косолапость на передних лапках. Но это ей не мешает прыгать и носиться как пуля. Можно сделать операцию, а можно прожить счастливую жизнь и с такими лапами. В это даже есть некоторый шарм. Лапка находится в ближнем Подмосковье. Приезжайте знакомиться. Лапка всем очень рада", - написал внук Аллы Пугачевой в своем микроблоге.

Пресняков-младший предупредил, что Лапка не отдается на цепь или в будку и добавил, что деформация суставов никак не влияет на здоровье доброй собаки.

"Всем, кто сомневается, хочу сообщить, что у Лапки со здоровьем все хорошо, и деформация суставов никак не влияет на ее общее здоровье!", - резюмировал сын Кристины Орбакайте и опубликовал несколько снимков Лапки.

"Какая Лапка, жаль я не могу взять", "Никита, спасибо, тебе добра", "Лапушка, моя собачка тоже подобрыш, уже 10лет с нами, любииимая", "Даже если не найдутся,кто рядом и видит этого пса,покормите" "Милая крошечка! Удачи тебе, пожалуйста!", "Пусть найдётся хороший хозяин, который будет любить", "Жалко так", "Надеюсь есть люди, которые не побоятся ответственности и возьму, вы потом опубликуйте, нашелся ли хозяин лапке", "Очень жаль что люди выбрасывают собак , всегда душа болит за них", "Никита, вы и ваша девушка, такие настоящие, без лишнего лоска. Такая редкость", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Никита Пресняков не смог превзойти своего звездного отца.

У себя в Инстаграм Пресняков опубликовал фото, на котором оба артиста стояли в футболках, демонстрируя свои многочисленные тату на теле. Никита стоял спереди, а Владимир сзади. Уже сейчас 29-летний Никита намного выше своего 52-летнего отца.

Пресняков не стал подписывать фото, но поклонники устроили бурное обсуждение под постом.

Напомним, что в семье внука Аллы Пугачевой впервые показали долгожданного малыша

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