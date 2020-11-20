Стало відомо, кому з побутових споживачів не відключатимуть газ з 1 січня 2021 року

Про це пише UBR.

Як відомо, кілька років тому був затверджений законопроект, згідно з яким з 1 січня 2021 року газ повинні відключити тим споживачам, які не встановили собі лічильники обліку спожитого палива.

Зараз на сайті Міненергетики є законопроект, яким пропонують відстрочити відключення газу до 1 січня 2023 року. Але щоб він потрапив до парламенту, йому належить пройти кілька обговорень і процедур. Але вже зараз зрозуміти, що нардепи не встигнуть його розглянути до Нового року.

Але про відключення газу можуть не думати споживачі, у яких немає в квартирах лічильників, за умови, якщо встановлено загальне обладнання будинкового обліку. Зараз цим українцям нараховують платіжки, в яких обсяги спожитого всім будинком палива розподіляються між кожною квартирою без лічильника.

Зараз майже в одного мільйона українців немає лічильника на газ, але оскільки в країні карантин, то він забороняє постачальникам послуг відключати газ споживачам. В облгазах пояснили, що обмеження, швидше за все, триватимуть до весни, тому Рада і не поспішає з прийняттям Закону.

Раніше ми повідомляли, за час карантину зросли борги українців за комунальні послуги, найбільша частка яких - за газ.

За даними Державної служби статистики України, борг населення за спожитий природний газ та послугу з його доставки на початок жовтня 2020 року перевищив 21,1 млрд грн із загального боргу населення за житлово-комунальні послуги в обсязі 54,3 млрд грн.

За підсумками оплати за жовтень, порівняно з попередніми періодами, кількість боржників за спожитий газ зросла до 60%.

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