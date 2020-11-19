Популярна російська співачка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова розповіла про труднощі, які перенесла
Знаменитість поділилася новим відвертим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net.
Як відомо, зараз Бузова бере участь у проекті "Льодовиковий період", в якому зірки вчаться фігурного катання в парах з професіоналами. У новому пості зірка зізналася, що сильно переживала, через те, що потрапила в номінацію і могла покинути проект.
"Мої хороші, ви всі пам'ятаєте, що ми потрапили в номінацію з номером "Екіпаж". Тиждень після цього був дуже-дуже напруженим для нас. Нерви здавали у всіх...відчуття того, що ми можемо піти сильно тиснуло на мене морально", - поділилася співачка.
У той же час вона додала, що зараз у неї вже все добре.
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"Зараз згадую все вже з посмішкою, а тоді було не до жартів", - написала Бузова.
Вона також поділилася своїм чорно-білим фото, на якому виглядає трохи сумною і стривоженою.
Шанувальники знаменитості тут же відреагували на її пост.
"Ми завжди з тобою. Дуже чекаємо!", "Ну яка ж красива", "головне, не вішати ніс! Все вийде! 6: 0 будуть ваші!", "Хоча може тобі вже пора відпочити?", "Ви могли б бути професійною фігуристкою!", "Чудова як завжди", - пишуть люди.
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