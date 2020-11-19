"Тогда было не до шуток"

Популярная российская певица и звезда «Дом-2» Ольга Бузова рассказала о трудностях, которые перенесла

Знаменитость поделилась новым откровенным постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Как известно, сейчас Бузова участвует в проекте «Ледниковый период», в котором звезды учатся фигурному катанию в парах с профессионалами. В новом посте звезда призналась, что сильно переживала, из-за того, что попала в номинацию и могла покинуть проект.

«Мои хорошие, вы все помните, что мы попали в номинацию с номером «Экипаж». Неделя после этого была очень-очень напряжённой для нас. Нервы сдавали у всех...ощущение того, что мы можем уйти сильно давило на меня морально», - поделилась певица.

В то же время она добавила, что сейчас у нее уже все хорошо.

«Сейчас вспоминаю все уже с улыбкой, а тогда было не до шуток», - написала Бузова.

Она также поделилась своим черно-белым фото, на котором выглядит немного грустной и встревоженной.

Поклонники знаменитости тут же отреагировали на ее пост.

«Мы всегда с тобой. Очень ждём!», «Ну какая же красивая», «Главное, не вешать нос! Всё получится! 6:0 будут ваши!», «Хотя может тебе уже пора отдохнуть?», «Вы могли бы быть Профессиональной фигуристкой!», «Восхитительная как всегда», - пишут люди.

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