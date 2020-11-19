Популярная певица Ольга Бузова озадачила эпатажной выходкой на сцене

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала воспоминания с концерта, который состоялся два года назад. На различных фан-страницах звезды стали вспоминать самые горячие моменты с выступления Бузовой.

Репостами Ольга решила отметить двухлетие своей программы «Принимай меня».

Когда Ольга пела свой хит «Мне больше не больно», она была одета в розовое платье с перьями. В процессе номера она порезала юбку, оставшись в одном боди, в котором продолжила зажигать перед многотысячной толпой.

В конце номера Ольга создала живой мости из мужчин – танцовщиков своего балета. Она прошлась по ним, допевая песню. Кроме этого, во время номера мужчины так и падали к ее ногам.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова, которая прославилась благодаря шоу "Дом-2", поделилась редким кадром с лучшей подругой. Эффектная блондинка праздновала свой день рождения, с чем верная подруга и поспешила ее поздравить. На фото обе девушки были в коронах. Они улыбались и смотрели в камеру.

Кроме этого, недавно Ольга поделилась совместным фото со своим парнем Давой, с которым они то и дело сходятся и расстаются.

Напомним, что высокомерная Ольга Бузова объяснилась после истерики на шоу: "Как бревно....".

Как сообщала Politeka, рогатая Бузова наделала шумихи новым образом, фото красотки: «Анджелина Джоли рядом не стояла».

Также Politeka писала, что тощая Бузова в ультракоротком платье и парике после скандала с Пугачевой вызвала оторопь: "Что за путана".