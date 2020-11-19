Популярна модель і дружина українського актора Дмитра Ступки вразила фігурою, позуючи перед камерою без одягу
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"7 років тому", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Поліна Логунова позує, елегантно знявши піджак і прикривши ним пікантні місця. Разом з тим, в кадр також потрапило тату на пікантному місці знаменитості.
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«Капець, 7 років минуло», «це занадто солодко для мене – виглядаєш неймовірно», «блін, а ніби як вчора», «боже, як це прекрасно»,» вау, до чого ж красива», «така неймовірна тут. Дуже круто виглядаєш», - пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що модель і дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова вразила розкішним виглядом в сукні з екстремальним вирізом
Свою публікацію модель присвятила воді і її незвичайним і корисним властивостям. Підкріпити наукові факти вона вирішила власним прикладом. Так, на фото вона тримає в руках склянку з водою і млосно підносить його до рота.
При цьому Логунова позує на шкіряному дивані в кімнаті з розкішним оздобленням
Нагадавши, пекуча дружина Ступки влаштувала підбадьорливе тренування у вузькому спортивному костюмі: "яка крута!".
Як повідомляла Politeka, струнка дружина Ступки сіла перед камерою, спокусивши формами: божественний ракурс.
Також Politeka писала, що пекуча дружина Ступки вип'ятила губки й вразила тонким почуттям гумору: "це так забавно".