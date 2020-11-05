Известная модель и жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова впечатлила роскошным видом в платье с экстремальным вырезом

31-летняя красотка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Свою публикацию модель посвятила воде и ее необычным и полезным свойствам. Подкрепить научные факты она решила собственным примером. Так, на фото она держит в руках стакан с водой и томно подносит его ко рту.

При этом Логунова позирует на кожаном диване в комнате с роскошным убранством. Отдельного внимания стоит вечернее платье красотки. Серебристый наряд с рукавом с одной стороны и открытым плечом с другой загадочно переливается благодаря множеству украшающих его пайеток. Пикантной изюминки ему добавляет огромный разрез на юбке, открывающий всю ногу и бедро модели.

Поклонники Логуновой не смогли пройти мимо такого поста.

«Какая ты красивая», «Какая вы красивая а вода да, очень важная составляющая организма!», «Как всегда непревзойденная», «Чистая, как слеза», «Полина, вы невероятная женщина», «Вы шикарны на этой фотографии. Вам очень идет образ», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Логунова поделилась кадром, на котором она в одной майке и штанах элегантно позирует перед зеркалом. Дополнить образ Логунова решила эффектным макияжем и прической.

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