Жена актера Дмитрия Ступки – модель Полина Логунова впечатлила красотой, облачившись в одну майку

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, в самом посте Логунова рассуждает на тему прививок, рассказывая о том, что с детства была «за правду», и что часто из-за этого получала. Но при этом девушка призналась, что «спала спокойно».

Сам пост знаменитость сопровождала кадром, на котором она в одной майке и штанах элегантно позирует перед зеркалом. Дополнить образ Логунова решила эффектным макияжем и прической.

«Это пожар», «вот это идеальная красотка», «кажется, я влюбился», «Я Вас лав с 20 лет, а мне уже 30», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что украинская модель Полина Логунова и жена актера Дмитрия Ступки похвалилась безупречной фигурой в одном белье

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Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

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