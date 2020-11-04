Жена актера Дмитрия Ступки – модель Полина Логунова впечатлила красотой, облачившись в одну майку
Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
Так, в самом посте Логунова рассуждает на тему прививок, рассказывая о том, что с детства была «за правду», и что часто из-за этого получала. Но при этом девушка призналась, что «спала спокойно».
Сам пост знаменитость сопровождала кадром, на котором она в одной майке и штанах элегантно позирует перед зеркалом. Дополнить образ Логунова решила эффектным макияжем и прической.
«Это пожар», «вот это идеальная красотка», «кажется, я влюбился», «Я Вас лав с 20 лет, а мне уже 30», - пишут ее поклонники.
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Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".
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