Популярная модель и жена украинского актера Дмитрия Ступки впечатлила фигурой, позируя перед камерой без одежды
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«7 лет назад», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Полина Логунова позирует, элегантно сняв пиджак и прикрыв ним пикантные места. Вместе с тем, в кадр также попало тату на пикантном месте знаменитости.
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«Капец, 7 лет прошло», «это слишком сладко для меня – выглядишь невероятно», «блин, а вроде как вчера», «боже, как это прекрасно», «вау, до чего же красивая», «такая невероятная тут. Очень круто выглядишь», - пишут ее поклонники.
До этого сообщалось, что модель и жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова впечатлила роскошным видом в платье с экстремальным вырезом
Свою публикацию модель посвятила воде и ее необычным и полезным свойствам. Подкрепить научные факты она решила собственным примером. Так, на фото она держит в руках стакан с водой и томно подносит его ко рту.
При этом Логунова позирует на кожаном диване в комнате с роскошным убранством
Напомним, жгучая жена Ступки устроила бодрящую тренировку в узком спортивном костюме: "Какая крутая!".
Как сообщала Politeka, стройная жена Ступки уселась перед камерой, соблазнив формами: божественный ракурс.
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