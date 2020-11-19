Популярная модель и жена украинского актера Дмитрия Ступки впечатлила фигурой, позируя перед камерой без одежды

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«7 лет назад», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Полина Логунова позирует, элегантно сняв пиджак и прикрыв ним пикантные места. Вместе с тем, в кадр также попало тату на пикантном месте знаменитости.

«Капец, 7 лет прошло», «это слишком сладко для меня – выглядишь невероятно», «блин, а вроде как вчера», «боже, как это прекрасно», «вау, до чего же красивая», «такая невероятная тут. Очень круто выглядишь», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что модель и жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова впечатлила роскошным видом в платье с экстремальным вырезом

Свою публикацию модель посвятила воде и ее необычным и полезным свойствам. Подкрепить научные факты она решила собственным примером. Так, на фото она держит в руках стакан с водой и томно подносит его ко рту.

При этом Логунова позирует на кожаном диване в комнате с роскошным убранством

Напомним, жгучая жена Ступки устроила бодрящую тренировку в узком спортивном костюме: "Какая крутая!".

Как сообщала Politeka, стройная жена Ступки уселась перед камерой, соблазнив формами: божественный ракурс.

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