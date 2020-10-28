31-летняя модель Полина Логунова, которая является супругой известного украинского актера Дмитрия Ступки, развеселила своих фолловером забавным постом в Инстаграм

Знаменитость рассказала своим фанатам, что придумала, как будет отмечать свой День рождения.

Как пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, девушка разместила свою фотографию, на которой она с ярко накрашенными губами одета в белоснежную блузку, не скрывающую ее высокой груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova) 28 Окт 2020 в 5:42 PDT

Также Полина показала смешной видеоролик, на котором морские свинки стоят у "стола" и с аппетитом поедают разные овощи.

"Вот как будет проходить МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! Я всё запланировала 👍🏽😬 👉🏾", – подписала пост Логунова.

Фанаты оценили чувство юмора девушки, о чем и написали в своих комментариях.

"Главное – есть 🥦 Это очень смешно 😂🤣 Это так забавно 😂😂😂 супер , чувствую день рождения пройдет на ура😂 🔥🔥🔥👍 😂😂😂❤️❤️❤️👏🏻 ❤️❤️❤️губастинькая🙌", – пишут фолловеры.

Ранее мы сообщали, что Полина Логунова поделилась с фолловерами в соцсети свежим образом. Так, знаменитость лежит на белоснежном топчане у бассейна, на ней – раздельный откровенный купальник черного цвета, руки Полина протянула вверх, а ноги – соблазнительно согнула.

Обращает на себя высокая грудь модели, едва прикрытая тканью купальника. Однако, несмотря на легкомысленность образа, ее пост касается важных вещей. Логунова рассуждает о вегетарианстве и здоровом образе жизни.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".

А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.