Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко підкорила душевним фото з милим красенем

Як пише Politeka.net, фото актриси, яку багато хто полюбив за роль Валюхи в популярному серіалі, з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram.

На знімку Кравченко відображена на вулиці. На ній темно-синій жакет, який ідеально підходить до блакитних очей і рудого волосся актриси. В руках зірка тримає забавного пса, який з підозрою дивиться прямо в камеру. При цьому актриса посміхається і в цілому виглядає дуже тепло і душевно.

"У тварин немає зла, зради і ненависті. Це люди намагаються перекласти відповідальність за своїх демонів на тих, хто слабший, але бездоганніший, ніж вони", - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники актриси тут же почали коментувати кадр. Багато хто погоджується зі словами про тварин, написаних у підписі.

"Ходіть в притулки частіше!", "Повністю згодна з Вами! Обожнюю Вас і вашу творчість", "чим більше дізнаєшся людей тим більше подобаються собаки", "ви принадність", "сильні слова. А ви як завжди, Красуня", "та це правда абсолютно, ой ви така класна", " ви-чудова і незвичайна. Спасибі вам", "які очі", "повністю підтримую!",- пишуть люди.

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