Віра Брежнєва показала тіло у всій красі на спекотних кадрах свого нового кліпу

Популярна співачка українського походження, яка вже давно живе і працює в Росії, випустила новий кліп на пісню «Сестра». Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram зірка поділилася коротким уривком з музичного відео.

У кліпі явно проглядаються морські мотиви незважаючи на те, що знятий він в приміщенні. Брежнєва постає в різних образах, пов'язаних саме з відпочинком на морі. Так, співачка демонструє фігуру в спокусливому купальнику, вбранні для серфінгу, а також латексному костюмі.

Однак, головною родзинкою кліпу стали кадри, на яких співачка з'являється зовсім без одягу. Так, оголена красуня показує свою фігуру в душовій кабінці, а також визираючи з-за дошки для серфінгу.

Шанувальники співачки не могли не відреагувати на такі провокаційні кадри.

"Залипательный кліп! Кожну секундочку "пожирати" хочеться", "Космос", "нескінченно прекрасна Віра", "Віра Брежнєва ви найкраща красуня супер від душі", "дивлюся не відриваючись тільки перерву на сон від тебе богиня Віра не відірвати очей", "яка ж ви красива!!! Дивлюся на вас і око радіє", "вогонь! Bіpa ви карколомна", "Що хорошого в цьому кліпі? Про що пропаганда ? Невже більше не залишилося нічого іншого показати, як тільки це...", - пишуть люди.

Відзначимо, що Брежнєва випустила нову пісню на тлі новин про те, що її чоловік Костянтин Меладзе планує найближчим часом продовжити роботу з оновленим складом групи ВІА Гра.

Нагадаємо, голозадая Брежнєва зганьбилася на очах у 19-річної дочки: "Яка гидота ваша заливна Віра".

Як повідомляла Politeka, Брежнєва після звинувачень у розвалі " ВІА Гри "показала, чим заворожила Меладзе: "Забули 18+ поставити...".

Також Politeka писала, що дочка Віри Брежнєвої вразила безсоромністю в міні-шортиках, панянка дозріла.