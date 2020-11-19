Британська супермодель Демі Роуз подражнила шанувальників, показавши пишну гордість в елегантному купальнику

Як повідомляє Politeka, фотографію красуня викинула у себе в Instagram.

Так, на фотографії знаменитість на тлі моря та островів з яхтами демонструє бездоганну фігуру у витонченому купальнику, який максимально оголює її пишну гордість. Доповнювали образ красуні ефектні окуляри й темна накидка.

"Ох, як визирають форми-диво" « "здається, ти зводиш мене з розуму«,» викликайте поліцію – тут справжня пожежа«," ти з кожним днем гарнішаєш, Демі! Як таке можливо", - пишуть її шанувальники.

Уточнимо, що сама знаменитість фотографію вирішила ніяк не підписувати.

Як повідомлялося до цього, модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку порівнюють з американською дівою Кім Кардаш'ян, вразила фігурою без білизни

"Квітка не думає змагатися з квіткою поруч з ним. Він просто цвіте🌸 💕", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Роуз відображена під час прийняття ванни, ефектно прикривши пікантні місця рукою. Як можна помітити, у ванній у красуні плавають пелюстки квітів, а сама модель прикрила очі.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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