Британська супермодель Демі Роуз подражнила шанувальників, показавши пишну гордість в елегантному купальнику
Як повідомляє Politeka, фотографію красуня викинула у себе в Instagram.
Так, на фотографії знаменитість на тлі моря та островів з яхтами демонструє бездоганну фігуру у витонченому купальнику, який максимально оголює її пишну гордість. Доповнювали образ красуні ефектні окуляри й темна накидка.
"Ох, як визирають форми-диво" « "здається, ти зводиш мене з розуму«,» викликайте поліцію – тут справжня пожежа«," ти з кожним днем гарнішаєш, Демі! Як таке можливо", - пишуть її шанувальники.
Уточнимо, що сама знаменитість фотографію вирішила ніяк не підписувати.
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Як повідомлялося до цього, модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку порівнюють з американською дівою Кім Кардаш'ян, вразила фігурою без білизни
"Квітка не думає змагатися з квіткою поруч з ним. Він просто цвіте🌸 💕", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Роуз відображена під час прийняття ванни, ефектно прикривши пікантні місця рукою. Як можна помітити, у ванній у красуні плавають пелюстки квітів, а сама модель прикрила очі.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер