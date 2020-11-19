Британская супермодель Деми Роуз подразнила поклонников, показав пышную гордость в элегантном купальнике

Как сообщает Politeka, фотографию красотка выбросила у себя в Instagram.

Так, на фотографии знаменитость на фоне моря и островов с яхтами демонстрирует безупречную фигуру в изящном купальнике, который максимально оголяет ее пышную гордость. Дополняли образ красотки эффектные очки и темная накидка.

«Ох, как выглядывают формы – загляденье», «кажется, ты сводишь меня с ума», «вызывайте полицию – здесь настоящий пожар», «ты с каждым днем хорошеешь, Деми! Как такое возможно», - пишут ее поклонники.

Уточним, что сама знаменитость фотографию решила никак не подписывать.

Как сообщалось до этого, модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую сравнивают с американской дивой Ким Кардашьян, впечатлила фигурой без белья

«Цветок не думает соревноваться с цветком рядом с ним. Он просто цветет🌸💕», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Роуз запечатлена во время принятия ванны, эффектно прикрыв пикантные места рукой. Как можно заметить, в ванной у красотки плавают лепестки цветов, а сама модель прикрыла глаза.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике