Українська співачка Анна Седокова, яка вже давно живе і працює в Москві, продовжує розбурхувати своїх численних фанатів

Так і цього разу мати трьох дітей вразила публіку образом нареченої, повідомляє Politeka.net.

Зірка сфотографувалася поруч з 27-річним латвійським баскетболістом "Хімок" Янісом Тімма, з яким розписалася 6 вересня 2020 року. На Янісі – строгий костюм, біла сорочка і темна краватка, він показує палець з обручкою, Анна – в шикарній весільній сукні з відвертим декольте.

"Прив'язана до тебе, немає ніяких ідей. Прив'язаний ти до мене. Ти краще за всіх людей 🔗... У вас весілля в найближчі 14 днів, ви вірите в любов і музику? Тоді у мене для вас є подарунок 💝 але для початку історія пошуку. Знаю довго, але мені було складно його знайти. Складно знайти музичну компанію з якої почнеться моя нова глава життя. Складно знайти ідеальне звучання. Але все добре. Завтра ми підписуємо договір. І я дуже хочу, щоб вперше цю пісню почули ті, хто йде за любов'ю і не дивлячись на цей складний рік вирішили бути разом офіційно. Напишіть в дірект моєї PR @minkkatya і я стану частиною вашого весілля. І ви почуєте саму мою щасливу Прив'язана до тебе найпершими ❤️ і я дуже тебе люблю мій J. T.", - підписала кадр знаменитість.

Фанати в коментарях викупали зірку в компліментах.

"На жаль, весілля не буде, я холостяком поживу, а Вас вітаю від щирого серця, бажаю міцного здоров'я, любові і пронести вашу любов на довгі роки 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 класно, коли у нас було весілля, я вибрала сукню буквально за пару днів 😅

Та взагалі весілля організували за кілька днів, але вона була офігенна 😍 ви великі молодці! Поздоровляю!!! Дуже красиві, Анна ви гідні бути щасливою❤️ ви класна пара!!!!!!!!!!!!! Жити в радість))))))))))))) улюблена наша @annasedokova, коли вийде офіційно "Прив'язана до тебе"?, дуже ждуууу♥️♥️♥ ️ закохалася в пісню🥰 🙏", – написали вони.

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Колишня вокалістка "ВІА Гри" похвалилася, як підросла її 15-річна дочка Аліна.

"Коли ти була маленька, ти дуже переживала, що у тебе карі очі. Ти сумувала, що у тебе не мої зелені, що у Мони як у мене і навіть у Гектора блакитні. А я весь час розповідала тобі історію, про те що для мене завжди були найкрасивішими жінки з карими очима і мені так до твого народження подобалася актриса Ешлі Джад. І я просто накреслила собі дочку з такими красивими карими очима", - відверто зізналася Анна Седокова в мікроблозі.

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