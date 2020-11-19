Украинская певица Анна Седокова, которая уже давно живет и работает в Москве, продолжает будоражить своих многочисленных фанатов

Так и на этот раз мать троих детей впечатлила публику образом невесты, сообщает Politeka.net.

Звезда сфотографировалась рядом с 27-летним латвийским баскетболистом "Химок" Янисом Тимма, с которым расписалась 6 сентября 2020 года. На Янисе – строгий костюм, белая рубашка и темный галстук, он показывает палец с обручальным кольцом, Анна – в шикарном свадебном платье с откровенным декольте.

"Привязана к тебе, нет никаких идей. Привязан ты ко мне. Ты лучше всех людей 🔗... У вас свадьба в ближайшие 14 дней, вы верите в любовь и музыку? Тогда у меня для вас есть подарок 💝 Но для начала история поиска. Знаю долго, но мне было сложно его найти. Сложно найти музыкальную компанию с которой начнётся моя новая глава жизни. Сложно найти идеальное звучание. Но все хорошо. Завтра мы подписываем договор. И я очень хочу, чтоб впервые эту песню услышали те, кто идёт за любовью и не смотря на этот сложный год решили быть вместе официально. Напишите в Директ моей PR @minkkatya и я стану частью вашей свадьбы. И вы услышите самую мою счастливую Привязана к тебе самыми первыми ❤️ И я очень тебя люблю мой J.T.", – подписала кадр знаменитость.

Фанаты в комментариях искупали звезду в комплиментах.

"Увы, свадьбы не будет, я холостяком поживу, а вас поздравляю от всей души, желаю крепкого здоровья, любви и пронести вашу любовь на долгие годы 🔥🔥🔥🔥🔥 Классно, когда у нас была свадьба, я выбрала платье буквально за пару дней 😅

Да вообще свадьбу организовали за несколько дней, но она была офигенная 😍 Вы большие молодцы! Поздравляю!!! Очень красивые, Анна Вы достойны быть счастливой❤️ ВЫ классная пара!!!!!!!!!!!!! Живити в радость))))))))))))) Любимая наша @annasedokova , когда выйдет официально “Привязана к тебе» ?, очень ждуууу♥️♥️♥️влюбилась в песню 🥰🙏", – написали они.

Ранее мы сообщали, что 15-летняя дочь Анны Седоковой пытается не отставать от своей звездной мамы

Бывшая вокалистка "ВИА Гры" похвасталась, как подросла ее 15-летняя дочь Алина.

"Когда ты была маленькая, ты очень переживала, что у тебя карие глаза. Ты грустила , что у тебя не мои зелёные, что у Моны как у меня и даже у Гектора голубые. А я все время рассказывала тебе историю, о том что для меня всегда были самыми красивыми женщины с карими глазами и мне так до твоего рождения нравилась актриса Эшли Джад. И я просто намечтала себе дочку с такими красивыми карими глазами", - откровенно призналась Анна Седокова в микроблоге.

Напомним, что самоуверенная Седокова выставила сладкое место крупным планом

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Также Politeka писала, что расслабленная Седокова томно развалилась на диване, покорив довольным видом