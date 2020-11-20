Скандальну російську балерину Анастасію Волочкову часто дорікають за непристойний вигляд і скандальні витівки

Тому знаменитість вважає за краще закривати можливість коментувати свої фото, які вона із завидною регулярністю розміщує в соцмережах.

Однак, сьогодні вона забула це зробити і відразу ж поплатилася, повідомляє Politeka.

Так, Настя розмістила на своїй сторінці в Instagram нові кадри своїх "Мальдівських канікул" і якщо на першому знімку все виглядає досить пристойно, то другий збентежив багатьох користувачів мережі.

На першому кадрі Волочкова напівлежить на тапчані біля входу в бунгало. Біля її ніг хлюпається басейн з прозорою водою.

А ось на другому фото зірка в міні-сукні виходить з бунгало, причому, відразу впадає в очі те, що Волочкова "забула" про маленьку деталі: її сукня задралася так, що видно нижню білизну балерини.

"Тут просто дуже добре!🙏 🌺 ❤ ️ Тепло, сонячно і душевно! Перегорніть."–- підписала кадри знаменитість.

Фатати моментально відреагували на свіжий постій Анастасії Волочкової.

"Чому дочку з собою не взяли 🤔 Настя, місце чудове! Але піську навіщо людям показувати?!!! Це ж непристойно!😳 😳 😳 Гарного відпочинку) яка красотааааа😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍побільше відео та фото❤ ️ Шикарно❤️ Красотища ✈ клас ✈ молод молодець Настя, ну хоч у когото виходить відпочити і втекти хоч на час від цієї істкрії коронавірусу, я б і сам хоч пішки, саме на моря ....але у нас в Грузії кордону як були закриті так і не відкривалися 😷 😢 Браво Настя 👏 👏 Настя "чим би зайнялися ввечері після ресторану, О!відкрию коментарі "🤣гарного відпочинку 🌹 Анастасія приємного відпочинку, я теж мрію побувати на Мальдівах, супер 👍, пісочок, океан, дуже рада за вас, від душі🙏, сподіваюся і моя мрія колись збудеться",-написали вони.

Раніше ми повідомляли, що балерина Анастасія Волочкова розбурхала відвертим вбранням.

Вона розвалилася на підлозі, покритому чорною газовою тканиною. Точно так само виглядає її балетна пачка, яка тримається на контрастних шкіряних підтяжках, вони ж злегка здавили живіт. Верхню частину вбрання становить лискучий топ, який сильно обтягнув бюст зірки. Образ довершила дивна зачіска з проділом і стирчать космами, а також великий перстень на пальці - його Анастасія демонстративно виставила на камеру, спершись рукою об коліно.

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