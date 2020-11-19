Українським педагогам наступного року обіцяють два рази підвищити зарплати: у січні і в липні

Як інформує Politeka з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки, у проекті Держбюджету-2021 передбачено, що посадові оклади працівників першого тарифного розряду з 1 січня 2021 року зростуть.

З січня наступного року розміри ставок зарплати працівників освіти і науки збільшаться на 20% (до 2670 грн), з липня – ще на 8,3% (до 2893 грн).

Наприклад, зарплата молодого вчителя (без стажу і категорії) зараз становить понад 4 тисячі грн. З січня ці фахівці можуть сподіватися на перерахунок: її розмір підвищиться до 4 тисяч 859 грн, з липня – до 5 тисяч 265 гривень.

Зарплата вчителів І категорії на сьогодні-близько 5 тисяч грн. У січні 2021 – го вона складе 6 тисяч, у липні - 6 тисяч 567 грн.

Що ж стосується зарплати вчителів вищої категорії, то з січня їх зарплата повинна скласти майже 6,5 тисяч грн, з липня – 7 тисяч гривень, в той час як на сьогоднішній день вони отримують близько 5,4 тис гривень.

Раніше повідомлялося, що" сірі " зарплати можуть принести українцям великі проблеми. Працюючи неофіційно, українці ризикують у старості залишитися без пенсійних виплат, адже для їх отримання потрібен трудовий стаж. Часто трапляється так, що до пенсійного віку люди не встигають відпрацювати "по-білому" необхідні 15 років і заслужити навіть мінімальну пенсію. Боротися з таким явищем уряд намагається за допомогою жорстких санкцій для роботодавців.

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