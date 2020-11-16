В связи с тем, что в декабре текущего года в Украине повысится прожиточный минимум, зарплаты бюджетникам пересчитают

Как информирует Politeka, ссылаясь на Обозреватель, по законодательству минимальный тарифный оклад не может быть ниже, чем прожиточный минимум для трудоспособных граждан.

На сегодня первая тарифная ставка у бюджетников составляет 2225 гривен. С января следующего года она не может быть меньше 2270 гривен.

В данном случае речь идет лишь об окладах. Помимо него, украинцы могут иметь дополнительные надбавки за интенсивность труда, стаж и т.п.

Вот как должны измениться с января 2021-го некоторые оклады:

11-я тарифная ставка: сегодня – 4383 грн, с января – не меньше 4472 грн;

15-я: сейчас 5740 грн, должа быть с января не меньше 5857 грн;

24-я ставка: на сегодняшний день 9701 грн, с января 2021-го не ниже 9897 грн.

Ранее мы сообщали, что с 2021 года в Украине резко увеличится стаж, необходимый для выхода на пенсию. Постановление Кабмина №1098 предусматривает несколько способов добрать недостающие годы. Пресс-служба Пенсионного фонда на официальном сайте рассказала, что нужно для этого сделать.

С 2021 года для выхода на пенсию в 60 лет украинцам понадобится уже не 27, а 28 лет трудового стажа. Для 63-летних норма составляет от 18 до 28 лет, а для 65-летних - от 15 до 18 лет.

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