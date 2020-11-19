Популярна співачка Ольга Бузова спантеличила епатажною витівкою на сцені

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала спогади з концерту, який відбувся два роки тому. На різних фан-сторінках зірки стали згадувати найгарячіші моменти з виступу Бузової.

Репостами Ольга вирішила відзначити дворіччя своєї програми "приймай мене".

Коли Ольга співала свій хіт "Мені більше не боляче", вона була одягнена в рожеву сукню з пір'ям. У процесі номера вона порізала спідницю, залишившись в одному боді, в якому продовжила запалювати перед багатотисячним натовпом.

В кінці номера Ольга створила живий міст з чоловіків - танцівників свого балету. Вона пройшлася по них, доспівуючи пісню. Крім цього, під час номера чоловіки так і падали до її ніг.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова, яка прославилася завдяки шоу "Дом-2", поділилася рідкісним кадром з кращою подругою. Ефектна блондинка святкувала свій день народження, з чим вірна подруга і поспішила її привітати. На фото обидві дівчини були в коронах. Вони посміхалися і дивилися в камеру.

Крім цього, нещодавно Ольга поділилася спільним фото зі своїм хлопцем Давою, з яким вони раз у раз сходяться і розлучаються.

Нагадаємо, що зарозуміла Ольга Бузова пояснилася після істерики на шоу: "як колода....".

Як повідомляла Politeka, рогата Бузова наробила галасу новим образом, фото красуні: "Анджеліна Джолі поруч не стояла".

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