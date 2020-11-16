Журі "Льодовикового періоду" не сподобався новий виступ Ольги Бузової

Відвертий пост зірка опублікувала у своєму Instagram.

Ольга Бузова вже неодноразово засмучувалася, що їй з партнером Дмитром Соловйовим не вдавалося вибороти найвищі бали за номери на льоду.

А цього разу популярна співачка зовсім розплакалася по завершенню номера. Пізніше в мікроблозі Бузова розповіла, що вона відчувала в той момент.

"Так, я дуже засмутилася через оцінки, мені було прикро, я цього і не приховувала, вірніше я не зрозуміла, чому саме за наш «Екіпаж» такий низький бал, ми дуже сильно старалися і готувалися, але так вирішили наші судді, і ми з ними не оскаржуємо оцінки ніколи... Я побачила реакцію всіх людей, хто дивився ефір, коли я відчула наскільки ви розділили мої емоції за цим номером... - я зрозуміла, що взагалі все інше не важливо, Та хоч взагалі нуль поставили б нам!", - зізналася Бузова, кинувши виклик суддям.

Співачка також плакала від щастя, коли вони завершили номер на льоду і після виступу "підскочили" навіть тренери.

"Ви просто подивіться по вирізках з ефіру, як підскочили Максим і Ілля від радості, що прокат вийшов, що треба, як я плакала від щастя, що не підвела ні себе, ні партнера, ні тренерський склад - і відкатала по максимуму. Ми думали, що нарешті зробили ці заповітні 6.0. Раділи всі, як діти. Тому напевно так і засмутилися, коли оголосили результати. Загалом, ми йдемо далі, працюємо по-максимуму. Спасибі вам ще раз за цю любов і доброту, яку ви мені даруєте, вчора відчувалася наша єдність!",- підсумувала російська зірка у своєму мікроблозі.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію. Хтось підтримав Ольгу Бузову після виступу, але були і такі коментатори, які заявили, що судді правильно оцінили номер пари.

"Журі видніше як оцінити, треба гідно програвати,і ненадо було під свою пісню кататися, ти не Міс Всесвіт", "Ну треба гідно програвати, ну не був номер на 6.0, не був, враження просто надала пісня Кіркорова, ось і все, і все це прекрасно розуміють, але чомусь продовжують лизати одне місце Бузової і філе", "Як колода", "ніхто не викладає свої виступи, а Оля знову все напоказ", "не плач, ти найкраща! Ти велика розумниця і молодець! Ти справжня!", "Ви дуже красива пара! І ви найкращі!!! Журі були дуже необ'єктивні!!! Вболіваю за вас!",- написали користувачі в коментарях.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями.

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