Російська співачка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова приміряла образ легендарної актриси

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала фото зі зйомок шоу "Льодовиковий період", в якому вона бере участь. Бузова сиділа біля дзеркала в образі Малефісенти, яку в кіно втілила голлівудська актриса Анджеліна Джолі.

Бузовій зробили великі роги. Правда, обличчя співачки не стали міняти. Вона виглядала чудово.

"Ох. Ось і закінчилися зйомки 10-ої програми. А чим вони закінчилися-дізнаєтеся через три тижні", - підписала фото артистка.

За три години Ользі поставили більше 320 тисяч лайків під постом. У коментарях зустрічалися як компліменти, так і негативні відгуки.

"Ти найкраща для нас усіх", "я думаю Малефесента","Че Дава вже наставив? Швидко однак!", "Оля ти і так демон у плоті. Зупинись», «яка красуня - Анджеліна Джолі поруч не стояла", "Оля, дуже люблю тебе і твою творчість. Ти-королева", " Оля топ. Губки просто ідеальні", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Ольга на проекті вже отримала кілька серйозних травм. Нещодавно їй навіть стало погано під час репетиції.

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