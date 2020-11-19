Российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», показал своих внучек

Как сообщает Politeka.net, новое фото с артистом появились на фан-странице в Инстаграм.

На снимке запечатлен смеющийся Добронравов со своими маленькими внучками.

«Наверняка самый лучший дед на свете», «Любимый наш Фёдор Добронравов, прекрасные внучки с дедушкой!», «Классный мужик👏👏👏», «Какой прекрасный дедушка, счастливые внучки у Вас Федор!», «Супер дедушка», «Вся их семья абсолютно светлая», - пишут в Сети.

Как известно, уже много лет Федор Добронравов счастлив в браке с Ириной Добронравовой (работает детским воспитателем). Вместе они уже более 30 лет. У супругов есть двое сыновей – Виктор и Иван, которые пошли по стопам отца и избрали для себя актерское ремесло.

Добронравов трижды стал дедушкой: в 2010-м у него родилась внучка Варвара, спустя 6 лет – Василиса. Девочки – дочери Виктора. Информация о рождении дочки у Ивана в 2018 году просочилась в прессу спустя 6 месяцев – случайно в интервью проговорился старший брат.

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