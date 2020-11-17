Українська співачка Олья Полякова розкрила секрет своєї унікальності та успіху

Як пише Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці фото, на якому постала в новому відвертому образі. Вона вбралася в яскраво-червону сукню з латексу, родзинкою якого стало сміливе декольте - вузькі ремінці з пряжками зробили акцент на спокусливих грудей Полякової в незграбних чашечках бюста. Додаткового шарму артистці надали пишна зачіска і дуже короткий поділ сукні.

"Друзі, повідомляю вам радісну новину, я стала зірковим детективом шоу «Маска», прем'єра якого відбудеться дуже скоро в ефірі @kanalukraina", - повідомила Полякова в описі. - "Чому саме детективом? Тому що бути учасником мені було б складно. Мене ж відразу відгадають через мого тембру голосу. Навіть якщо буду в перуці, в окулярах і в костюмі бомжа, як тільки я відкрию рот, відразу повернеться десять чоловік і скаже, що це Оля Полякова. Так що чекайте багато сюрпризів найближчим часом".

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від нового іміджу співачки і захопилися її досягненнями в коментарях:

"Ну хто ж як не ви😍 адже краще вас немає нікого"; "шикарна новина поздрав вітаю"; "Оля, красуня😍"; " Ви маєте рацію! Вас хоч у що не Одягни-ні з ким не переплутати)"; "як лялечка! Приємно дивитися 💋".

Раніше Оля Полякова потрапила в гучний скандал, виступивши в Дубаї разом з Філіпом Кіркоровим. Обурення викликав пост російського співака в соцмережі, на якому відображена тепла зустріч артистів. Сама Полякова відреагувала на війну і заявила у відеозверненні:

"Це вже просто смішно... Згадайте, що я - російськомовна співачка і співаю по-російськи. І буду виступати там, де мене чекають, і де я потрібна".

Нагадаємо, Кіркорова застукали на відпочинку зі знаменитою українкою: "Возз'єднання України і Росії".

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