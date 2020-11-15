Оля Полякова покрасувалася божевільним вбранням на "Танцях з зірками"

Популярна українська співачка зустрічала учасників "Танців" на балконі під час чвертьфіналу. У себе в Instagram Оля вирішила показати ближче незвичайний образ, в якому вона з'явилася на шоу, пише Politeka.net.

Так, на фото Полякова позує в досить дивній сукні. Наряд з відкритими плечима нагадує паперову обгортку, до якої приклеєне всіляке сміття у вигляді упаковок від різних продуктів і пластикових пляшок. На голові у Олі красується маленький капелюшок, який прикрашають бляшані банки і палички для їжі.

Втім, незважаючи на загальну недоладність, цей образ на Олі виглядає досить органічно, адже співачка часто виступає в неординарних костюмах.

"Ну шо? Підписуйтесь на мої соціальні сіті! #усвідомлене_споживання", - підписала фото Полякова.

На її пост вже встигла відреагувати відома ведуча Леся Нікітюк.

"Підписка довічно", - написала вона.

Шанувальники Олі також коментують фото.

"Геніально, яскраво, неповторно. Оля як завжди на вищому рівні", "Оля, спасибі що зачіпаєте дуже важливі теми! Потрібно частіше говорити про це! І потрібно перш за все почати з себе!", "Королева - вона і з каструлею на голові королева!", "Красуня! Шикарна", "Оля ти супер! Дуже круто провела ефір! З тобою шоу цікавіше дивитися!",- пишуть люди.

Нагадаємо, "королева ночі" Полякова в корсеті і панчохах опинилася "за гратами".

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