Меган Маркл і принцу Гаррі довелося зізнатися у брехні через новий скандал

Йдеться про офіційно зроблену заяву герцогів Сассекських, що стосується книги" знаходячи свободу " Оміда скобі і Керолайн Дюран. У ній описувався шлях Меган Маркл і принца Гаррі від їхнього знайомства до моменту, коли вони вирішили покинути королівське сімейство, пише Міггог.

Особливість розповіді полягала в тому, що пару подали в дуже вигідному для них світлі. А ось членів королівської сім'ї Великобританії навпаки вкрай негативно, як утисків Меган Маркл. Книга викликала справжній скандал.

Принц Гаррі і Меган Маркл запевняли, що не причетні до створення книги. Але нещодавно, в ході процесу Меган Маркл проти видання Mail on Sunday через публікацію листа герцогині до її батька, дружині принца Гаррі довелося зізнатися у брехні і розповісти про участь у створенні книги.

Так, адвокати видання отримали доказ, що це саме вона постачала скобі інформацією, на якій він побудував книгу. У підсумку юристи виставили герцогиню вруньей.

В результаті Меган Маркл зіграла на випередження. Вона фактично визнала, що сама була джерелом інформації для книги, спрямованої проти королівського сімейства. Хоча, щоб не попастися, вона передавала відомості не особисто, а через одну зі своїх подружок.

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл і принц Гаррі розлютили оточення Єлизавети II вчинком на $100 млн.

Після угоди з Netlflix на $100 млн Меган Маркл і принц Гаррі щедро виграють від спотворення правди про королівську сім'ю, адже тепер молодший син принцеси Діани може знайти довгоочікувану "фінансову свободу" в США.

Але новина про угоду викликала обурення в Букінгемському палаці-особливо у тих, хто пов'язаний з принцами Чарльзом і Вільямом. За інформацією ЗМІ, у Єлизавети II дивуються, як герцоги можуть брати гроші у тих, хто зраджує їх сім'ю.

Нагадаємо, розкрито підліткову таємницю Маркл.

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