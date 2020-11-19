Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк несподівано вирішила покататися на квадроциклі

24-річна Анна Заворотнюк встигла спробувати себе в якості актриси, а також ведучої і бізнес-леді з власною маркою одягу. Також дівчина постійно привертає до себе увагу стильними фотографіями в соцмережах.

Цього разу Заворотнюк показала знімки в несподіваному образі, повідомляє Politeka.net.

Так, сьогодні Анна вирішила "осідлати" потужний квадроцикл.

"Як вам квадрик?💨 ",- кокетливо підписала знімок знаменитість.

На фотографіях Анна сидить на транспортному засобі для екстремалів з таких видом, як ніби все життя провела за кермом "квадрика". На ній - обтягуючий спортивний костюм, проте шоломом голова дівчини неприкрита, з чого напрошується висновок, що Аня не катається, а лише позує, сидячи на "залізному коні", або ж задумалася про покупку квадроцикла.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

Фанати в коментарях похвалили Анну за новий сміливий образ.

"😍😍😍 Тобі так іде такий стиль 😍😍 Крутооой🔥 Воу воу 🔥 Нереально шикарно😍 Заліковий і няшный)))😍🔥🔥 Рок 🤟🏻🤟🏻 🔥👍👍 Ого супер Дівчина шикарна😍 Крутишка😈😈😈 Красуня Супер!!!!😍 😍 😍 🙌 Квадрік вогонь ая катаюся на електро Харлеї занадто тендітна для такого квадрика", – написали вони.

Раніше ми повідомляли, що Анна Заворотнюк позувала в білій футболці і в'язаній вовняній жилетці молочного відтінку, а також шкіряних чорних штанях.

З ідеально укладеним розпущеним волоссям, яскравим макіяжем і сонцезахисними окулярами в руках Анна стояла біля осінньої інсталяції: на зваленій в купу соломі лежали помаранчеві гарбузи різного розміру і форми.

"З дарами осені, залишайте осінні смайли в коментарях", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

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