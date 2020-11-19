31-річна зірка Євробачення Томас Нойвірт, який виступає під ім'ям Кончіта Вурст, вразив зовнішністю в повсякденному житті

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував селфі, на якому постав у чоловічому образі. Хлопець був одягнений в біле поло і чорну шапочку. Його коронна борода була акуратно підстрижена і укладена.

"Я відчуваю себе таким милим сьогодні", - підписав фото Том.

За короткий час його пост зібрав більше двох тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Гарний чоловік!", "Ти завжди милий", "Круто", «Ну, ти мило виглядаєш», "красивий", "Надмілість!", "Наша наймиліша людина на світі!", "милий хлопчик", «кожен божий день ти такий гарний", "Здрастуйте, сонечко. Наш чудовий Том)) дуже за тобою сумуємо)", "я люблю твою мужність», «милий - твоє по батькові», "ти завжди милий, в цьому немає ніяких сумнівів", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Томас Нойвірт створив свій образ "жінки з бородою" в 2011 році. Використовуючи цей образ він взяв участь в одному з австрійських талант-шоу. Пізніше він підкорював німецьке телебачення, і в підсумку поїхав представляти Австрію на пісенному конкурсі Євробачення. У 2014 році Томас привіз перемогу в свою країну.

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